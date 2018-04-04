С творчеством Виктора Драгунского познакомились школьники из района Сокол

Библиотеку №43 посетили маленькие ученики школы №1251 района Сокол. В культурном учреждении, носящем имя Виктора Драгунского , дети узнали много нового о жизни писателя — автора «Денискиных рассказов» и других произведений.

— Ребята посмотрели книги, изданные на турецком и японском языках, а также поучаствовали в увлекательном квесте, — уточнил представитель образовательного учреждения.

Напомним, школа №1251 имени генерала Шарля де Голля расположена по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 9. (ео)