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С творчеством Виктора Драгунского познакомились школьники из района Сокол
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С творчеством Виктора Драгунского познакомились школьники из района Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Библиотеку №43 посетили маленькие ученики школы №1251 района Сокол. В культурном учреждении, носящем имя Виктора Драгунского, дети узнали много нового о жизни писателя — автора «Денискиных рассказов» и других произведений.
— Ребята посмотрели книги, изданные на турецком и японском языках, а также поучаствовали в увлекательном квесте, — уточнил представитель образовательного учреждения.
Напомним, школа №1251 имени генерала Шарля де Голля расположена по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 9. (ео)
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