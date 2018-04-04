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Команда из трёх воспитанников школы № 1355 приняла участие в спортивном празднике
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Команда из трёх воспитанников школы № 1355 приняла участие в спортивном празднике 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1355, 30 марта состоялся окружной водноспортивный праздник по прикладному плаванию «Юный спасатель» среди детей дошкольного возраста на базе школы №1945 «Синяя птица».
Команда школы № 1355 под руководством инструктора по плаванию Наталии Николаевны Аношкиной была представлена составом из 3-х воспитанников: Николай К, Никита Л. И Лидия Х. Ребята демонстрировали навыки прикладного плавания и хорошую физическую подготовку.
Напомним, водноспортивный праздник «Юный спасатель» проводится в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых мероприятий с воспитанниками образовательных организаций Департамента образования города Москвы в рамках III этапа фестиваля ГТО для дошкольников «Я умею плавать».
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