Команда из трёх воспитанников школы № 1355 приняла участие в спортивном празднике

Как сообщается на сайте школы № 1355, 30 марта состоялся окружной водноспортивный праздник по прикладному плаванию «Юный спасатель» среди детей дошкольного возраста на базе школы №1945 «Синяя птица».

Команда школы № 1355 под руководством инструктора по плаванию Наталии Николаевны Аношкиной была представлена составом из 3-х воспитанников: Николай К, Никита Л. И Лидия Х. Ребята демонстрировали навыки прикладного плавания и хорошую физическую подготовку.