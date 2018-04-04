РВК и МФТИ запустили магистратуру по созданию стартапов в сфере ИИ

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата технических специальностей с опытом программирования, у которых есть идеи новых продуктов или бизнес-проектов.

Реализация студенческих проектов будет происходить на базе открытой платформы для разработки разговорного ИИ ― iPavlov и технологий МФТИ-Сбербанк. Студенты смогут создать собственный стартап под руководством научных руководителей.

В программу обучения войдут бизнес-курсы базовой кафедры РВК «Управление технологическими проектами», курсы профильных кафедр факультета прикладной математики и информатики, а также курсы лаборатории нейронных систем и глубокого обучения и другие.

«Студенты не просто изучают отдельные курсы, а делают с партнерами из бизнеса свой собственный амбициозный проект, который имеет все шансы стать успешным технологическим стартапом», ― отметил завкафедры, гендиректор РВК Александр Повалко

Созданные с использованием платформы iPavlov технологии будут применяться в чат-ботах и персональных ассистентах.