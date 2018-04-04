В Порхове родители добровольно-принудительно сдавали деньги на ремонт школы

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения прав детей, в том числе детей-инвалидов, на получение бесплатного общего образования.

Установлено, что с начала 2017-2018 учебного года в 15 классах школы (с 1-го по 11-й) прошли родительские собрания, согласно протоколам которых было решено «оказать добровольное пожертвование в размере 300 рублей с каждого ученика на ремонт школы». Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры и добавили, что «анализ изученных протоколов, а именно наличие в них идентичных формулировок и формы протокола, фиксирование размера „пожертвования“, списочные подписи родителей свидетельствует о завуалированном под добровольное пожертвование сборе денежных средств на нужды образовательного учреждения».

Подобные сборы были и в 2016-2017 учебном году, о чем свидетельствует акт ревизионной комиссии родительского комитета, согласно которому в это время поступило добровольных пожертвований на сумму 123894 рублей, которые в соответствии с платежными документами были израсходованы на нужды образовательного учреждения. В частности: ремонтные работы, установку дверей, настил линолеума, установку окон, приобретение светильников, бумаги, ремонтные работы сервера, приобретение моющих средств для кухни, фильтров, покос травы на территории учреждения и иные работы по благоустройству учреждения.

Все это противоречит федеральному законодательству о предоставлении бесплатного и доступного среднего образования.

Прокурор района в адрес главы Порховского района внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль, подчеркнули в ведомстве.