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В Порхове родители добровольно-принудительно сдавали деньги на ремонт школы
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В Порхове родители добровольно-принудительно сдавали деньги на ремонт школы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения прав детей, в том числе детей-инвалидов, на получение бесплатного общего образования.
Установлено, что с начала 2017-2018 учебного года в 15 классах школы (с 1-го по 11-й) прошли родительские собрания, согласно протоколам которых было решено «оказать добровольное пожертвование в размере 300 рублей с каждого ученика на ремонт школы». Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры и добавили, что «анализ изученных протоколов, а именно наличие в них идентичных формулировок и формы протокола, фиксирование размера „пожертвования“, списочные подписи родителей свидетельствует о завуалированном под добровольное пожертвование сборе денежных средств на нужды образовательного учреждения».
Подобные сборы были и в 2016-2017 учебном году, о чем свидетельствует акт ревизионной комиссии родительского комитета, согласно которому в это время поступило добровольных пожертвований на сумму 123894 рублей, которые в соответствии с платежными документами были израсходованы на нужды образовательного учреждения. В частности: ремонтные работы, установку дверей, настил линолеума, установку окон, приобретение светильников, бумаги, ремонтные работы сервера, приобретение моющих средств для кухни, фильтров, покос травы на территории учреждения и иные работы по благоустройству учреждения.
Все это противоречит федеральному законодательству о предоставлении бесплатного и доступного среднего образования.
Прокурор района в адрес главы Порховского района внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
Реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль, подчеркнули в ведомстве.
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