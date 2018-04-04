«Уровень грамотности упал еще 20 лет назад». Учитель о состоянии языка

Акция «Тотальный диктант», которая пройдет в России 14 апреля, с каждым годом привлекает все больше участников. Откуда у людей тяга к грамотности, чем опасно пренебрежение грамматикой и как научиться говорить правильно, рассказала председатель Ассоциации учителей литературы и русского языка города Липецка Вера Чернышова.

Это наш уровень?

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье» : Вера Викторовна, скоро состоится очередной «Тотальный диктант». Как вы к нему относитесь? Можно ли по его результатам судить о грамотности населения?

Вера Черныщова: «Тотальный диктант» — очень нужное мероприятие. Оно позволяет привлечь внимание большого числа людей к русскому языку, к творчеству современных авторов. Но судить об уровне грамотности по нему можно весьма условно. Организаторы используют переделанные авторские тексты, там особая пунктуация. Поэтому даже человек грамотный с точки зрения курса русского языка, изучаемого в школе, может не совсем правильно его написать.

— Но вы согласны с утверждением, что уровень грамотности падает?

— Он упал ещё лет двадцать назад и с тех пор, к сожалению, так и не поднялся. Почему это произошло? Причин много — изменился статус самого предмета в школе, упал интерес к чтению, снизился уровень речевой культуры в бытовом общении, в средствах массовой информации. Когда мы читаем статью в газете, написанную с кучей ошибок, когда слышим с телеэкрана или по радио такой сленг, который невозможен в культурном обществе — его называют ещё «русский подзаборный», когда видим, как родители матерятся при своих детях и выбрасывают книги на помойку, о какой грамотности мы можем говорить? Это проблема не школы, это проблема всего общества.

— Мало того, что многие подростки безграмотны, так они ещё и специально коверкают слова, общаясь между собой в интернете. О чём это говорит?

— Это говорит, прежде всего, о пренебрежительном отношении к русскому языку. Хотя допускаю, что те же самые дети, когда будут писать на уроке контрольную, исправят свои ошибки. Но в интернете они не считают это нужным, наоборот, нарочито выставляют свою безграмотность напоказ. Потому что так сейчас модно — как модно быть неряшливым, ходить в изорванной одежде, с нечёсаными волосами. Возможно, это пройдёт. Но время будет уже упущено, и в погоне за новомодными вещами мы можем потерять очень многое.

Прощайте, паразиты!

— Люди не только пишут, но и говорят с ошибками. Какие вы бы назвали самыми распространёнными и режущими слух?

— Нашу речь засоряют слова-паразиты: «ну», «вот», «типа», «блин», за которыми очень часто теряется даже умная мысль. Нужно обязательно от них избавляться. Есть ошибки, которые мы слышим повсеместно и от этого перестаём их замечать: «звОнит», «тортЫ», «жАлюзи», «Оптовый», «договорА» вместо «звонИт», «тОрты», «жалюзИ», «оптОвый», «договОры». Бывает, что человек понимает, как произносить правильно, но перестроиться не может, потому что все вокруг так говорят.

— А некоторые просто не придают этому значения…

— И это большая ошибка. Существует так называемый языковой паспорт человека. Ещё Сократ сказал: «Заговори со мной, и я узнаю, кто ты». Наша речь может сказать всё за нас и о нас. Но многие об этом даже не задумываются. А ведь те ошибки, которые люди допускают в речи, им же самим и вредят. Например, молодой человек подготовил замечательное резюме, ему тут же перезвонили, пригласили на собеседование, но на работу не взяли. Почему? Да потому, что с ним поговорили. Или возьмём проблему общения родителей и детей. Часто всё упирается в банальное неумение разговаривать друг с другом.

— Как же научиться хорошо говорить?

Виктора Астафьева, — Больше читать и слушать правильную речь. Председатель исполкома Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Дощинский высказался за то, чтобы возобновить на радио и телевидении передачи о языке. Конечно, такие передачи нужны. Но есть ещё словари, справочники. Главное, чтобы у самих людей было желание научиться хорошо говорить. Хочу привести в пример наших великих писателей — Василия Шукшина Валентина Распутина . Все они были выходцами из деревни, но всю жизнь работали над собой, над своей речью. Нам стоит у них поучиться.

— Невозможно освоить русский язык без чтения. Но ведь школьники сейчас практически не читают…

— Не соглашусь. Конечно, есть дети, которые не читают вообще ничего, но есть и те, которые читают очень много. У меня есть ученица — она знает наизусть всего Бродского. Просто такие ребята не кричат о себе в интернете, но при этом выстраивают свою жизненную траекторию восходящей вверх. Они понимают: без знания языка сегодня никуда. Язык пронизывает все сферы нашей жизни. Как мы говорим, так и думаем, как думаем, так и живём.

Не учебником единым

— Давайте поговорим о реформах в образовании. Как вам идея объединить русский язык и литературу?

— Я считаю, это абсурд. В своё время советская школа стала одной из лучших школ в мире именно потому, что многие предметы — химия, биология, геометрия, астрономия — получили статус самостоятельных. Объединив русский язык и литературу, мы совершим большую ошибку. Получается, что пол-урока мы будем изучать фрагмент какого-то произведения, а пол-урока — искать в нём пропущенные знаки препинания. Но так мы не добьёмся от учащихся глубоких знаний, а лишь усугубим существующие проблемы.

— А что вы думаете по поводу единого учебника?

— Если он и появится, то просуществует недолго. В сегодняшнем многополярном мире он будет просто нежизнеспособен. В советское время мы это уже проходили. Тогда создание единого учебника было продиктовано партией. А сейчас кем? Бизнесом! Но будет ли он учитывать интересы учеников, родителей, учителей? Единые требования, единые подходы к обучению, безусловно, нужны. Но возможность выбирать учебники должна остаться.

— Какие ещё проблемы волнуют педагогов?

— Самые разные — это проблемы, связанные и с инклюзивным образованием, и с выбором учебников, и с проведением государственной итоговой аттестации. Но главная и самая острая, на мой взгляд, проблема смены поколений. Что бы мы ни обсуждали — учебники, ФГОС, ГИА, — всё будет бессмысленным, если в школу не придут молодые учителя. Средний возраст педагогов-словесников достаточно высок. И часто наш богатый опыт некому передать. У нас два университета, которые готовят филологов, но, к сожалению, лишь малая их часть приходит в школу. А те, кто приходит, поработают несколько месяцев — и уходят.

— Почему учителя не задерживаются?

— Сложно сказать. Тут и низкая зарплата, и большая загруженность, и неуважительное отношение некоторых учеников и родителей к педагогам, как следствие — падение престижа профессии. Об этом тоже надо задуматься нашему обществу и государству. И всё же, несмотря ни на что, есть молодые люди, которые поступают на языковые факультеты, интересуются филологией. Это внушает оптимизм. Я уверена, язык не погибнет, он будет развиваться благодаря тем, кто его любит и ценит.