Яндекс научит екатеринбургских студентов делать беспилотные автомобили

Яндекс ищет в Екатеринбурге 15–20 талантливых студентов, чтобы научить их проектировать беспилотные автомобили. Обучение будет проходить на базе УрФУ, но принять участие в конкурсе могут студенты любых вузов. Курс не имеет значения, главное — суметь пройти вступительные испытания.

— Набор в Школу анализа данных в Екатеринбурге откроется 5 апреля, заявку можно отправить до 10 мая, — рассказали Е1.RU в пресс-службе Яндекса. — Для поступления необходимо пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, а также собеседование с кураторами и преподавателями Школы.

Это будет двухгодичная образовательная программа, занятия будут вести сотрудники Яндекса и преподаватели российских и зарубежных университетов.

Во время обучения или после него студенты смогут пройти стажировку в Яндексе. Школа готовит квалифицированные кадры для IT-компаний и позволяет получить образование по тем разделам компьютерных наук, которые обычно не входят в программу университетов.

В мае прошлого года Яндекс вместе с УрФУ начал готовить специалистов для работы с искусственным интеллектом — на базе вуза открылась очная магистратура по программе «Анализ данных».