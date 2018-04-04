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Яндекс научит екатеринбургских студентов делать беспилотные автомобили
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Яндекс научит екатеринбургских студентов делать беспилотные автомобили 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Яндекс ищет в Екатеринбурге 15–20 талантливых студентов, чтобы научить их проектировать беспилотные автомобили. Обучение будет проходить на базе УрФУ, но принять участие в конкурсе могут студенты любых вузов. Курс не имеет значения, главное — суметь пройти вступительные испытания.
— Набор в Школу анализа данных в Екатеринбурге откроется 5 апреля, заявку можно отправить до 10 мая, — рассказали Е1.RU в пресс-службе Яндекса. — Для поступления необходимо пройти несколько этапов отбора: онлайн-тестирование и письменный экзамен по математике и программированию, а также собеседование с кураторами и преподавателями Школы.
Это будет двухгодичная образовательная программа, занятия будут вести сотрудники Яндекса и преподаватели российских и зарубежных университетов.
Во время обучения или после него студенты смогут пройти стажировку в Яндексе. Школа готовит квалифицированные кадры для IT-компаний и позволяет получить образование по тем разделам компьютерных наук, которые обычно не входят в программу университетов.
В мае прошлого года Яндекс вместе с УрФУ начал готовить специалистов для работы с искусственным интеллектом — на базе вуза открылась очная магистратура по программе «Анализ данных».
Год назад мы рассказывали о молодом екатеринбургском ученом из Института математики и механики УрО РАН Дмитрии Усталове, который со своим проектом о создании искусственного интеллекта выиграл грант от Microsoft на 20 тысяч долларов.
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