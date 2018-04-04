Школьники из Уфы показали миру изобретения 

В Туймазах прошла всероссийская научно-практическая конференция «На пороге открытия». В мероприятии участвовали 437 человек со всего мира. Школьники из России, Беларуси, Узбекистана, Анголы, Германии, США, Нидерландов, Вьетнама и других стран показали свои исследования.
— Уфимские ученики из 112 школы завоевали три диплома первой степени и два диплома второй степени. Дмитрий Иванов и Павел Куряев получили гран-при конференции в секциях «Русский язык» и «История». Ребятам вручили медали и дипломы «За лучшую работу», — рассказали организаторы.
У юных исследователей за плечами множество публикаций и высокие достижения. Работы школьники готовят под руководством научного руководителя заслуженного учителя Башкирии Сергея Попкова.