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Учеников двух гимназий эвакуируют в Екатеринбурге
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Учеников двух гимназий эвакуируют в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге ученикам двух гимназий № 70 и № 39 предстоит пройти показательную эвакуацию. Завтра спасатели МЧС проведут учебную тренировку, в которой задействуют учеников двух школ. За процессом будут следить журналисты и представители профильных ведомстве. Эвакуация пройдет.
После трагедии в Кемерове, когда на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», погибло 64 человека, в Екатеринбурге начались массовые проверки школ, детских садов и торговых центров. Помимо проверок противопожарного оборудования, проводятся также учебные эвакуации.
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