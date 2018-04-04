Учеников двух гимназий эвакуируют в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге ученикам двух гимназий № 70 и № 39 предстоит пройти показательную эвакуацию. Завтра спасатели МЧС проведут учебную тренировку, в которой задействуют учеников двух школ. За процессом будут следить журналисты и представители профильных ведомстве. Эвакуация пройдет.
После трагедии в Кемерове, когда на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», погибло 64 человека, в Екатеринбурге начались массовые проверки школ, детских садов и торговых центров. Помимо проверок противопожарного оборудования, проводятся также учебные эвакуации.