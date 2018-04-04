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Каждый второй аспирант изъявил желание уехать из России
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Каждый второй аспирант изъявил желание уехать из России 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей, передаёт РИА «Новости». Эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС опросили работающих молодых людей от 18 до 30 лет, живущих в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. «Наибольшая доля молодёжи, выражающей готовность к переезду в другую страну — среди аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста уровня образования увеличивается и готовность молодёжи к поиску работы в других странах», — говорится в исследовании РАНХиГС. По словам экспертов, повышение уровня образования увеличивает профессиональные возможности молодых людей и даёт им надежду на получение работы за границей. Желание молодых профессионалов работать на Западе также объяснили тем, что они не всегда могут найти достойное, с их точки зрения, применение своих способностей на родине. Больше всего хотят уехать в другую страну жители региональных столиц, отметили в РАНХиГС. Как писал Sobesednik.ru, 3 апреля президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал остановить «утечку мозгов» из страны, отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и «вернуться к нормальной аспирантуре». По словам главного учёного секретаря президиума РАН Николая Долгушкина, в 2016 году из России уехало 44 тысячи высококвалифицированных специалистов, тогда как в 2013 году таких было всего 20 тысяч.
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