Геологоразведочный университет продолжает профориентационную работу 

Кафедра общей физики Геологоразведочного университета приняла участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в подшефной школе российско-словацкой дружбы № 1357.
В открытой федеральной олимпиаде участвовали все заинтересовавшиеся и зарегистрировавшиеся школьники, которые приходили вместе с учителями и родителями. Они с удовольствием посмотрели популярные физические опыты и эксперименты, в некоторых поучаствовали сами. Затем школьники самостоятельно отвечали на вопросы в соответствии с личной пригласительной картой. Организацию и демонстрацию физических экспериментов проводил сотрудник кафедры общей физики, научный руководитель музея-лаборатории «Занимательная физика» МГРИ-РГГРУ, доцент Николай Соколов. Особенно учащимся понравились опыты с падением тел различного веса и экспериментом американских астронавтов на Луне с бросанием тяжелого молотка и легкого перышка, палочка Перельмана, демонстрация с вращением ведерка с водой, монеткой и щеткой.