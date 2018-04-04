В школе на Саратовской стартовала неделя информирования об аутизме

Неделя информирования об аутизме началась в школе №1367, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Со 2 по 6 апреля в школе проходит неделя информирования об аутизме. В рамках нее запланированы классные часы, которые проведут психологи школы, круглые столы для старшеклассников, а также совместные мероприятия учащихся ресурсных и общеобразовательных классов, — рассказал представитель школы.

Напомним, что главное здание школы №1367 расположено по адресу Саратовская улица, 14/1. (мю)