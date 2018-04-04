Школьники из Искитимского района побывали в Академпарке

Будущие студенты получили представление о работе компаний-резидентов, побывали в центре молодежного информационного творчества ZOOMER, пообщались со специалистами, своими глазами увидели работу технологического оборудования, в том числе 3D-принтера, ознакомились с продуктами нанотехнологий.