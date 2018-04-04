Перед студентами Пушкинского университета выступит известный профессор

Сегодня профессор университета Павии Сильвия Лураги прочтет доклад на тему «Конструкция у+ Р.п. в современном русском языке» — об этом сообщается на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте».

Профессор, редактор журнала Historical linguistics и председатель международного Общества Европейской лингвистики (Societas Linguistica Europeae), Сильвия Лураги в своем докладе рассмотрит падежную конструкцию «у+Р.п.». Подобная схема используется для притяжательного и локативного значения в русском языке, что и является его особенностью на фоне других славянских языков, а также расскажет об эволюции данной конструкции в истории русского языка.

Мероприятие начнется в 16.20 в конференц-зале и будет интересно всем, кто интересуется грамматикой русского языка и сопоставлением языков. Доклад будет звучать на английском языке с переводом на русский.