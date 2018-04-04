Филологи Сургута поедут в Киргизию обучать учителей русского языка

Сургутский государственный педагогический университет занимается продвижением русского языка за рубежом, в связи с чем расширяет свои связи с иностранными вузами.

В скором времени, в Сургут из Словакии приедут специалисты по русскому языку. А филологи из Сургута отправятся в Киргизию , где будут проводить ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации коллег, преподающих в русскоязычных школах на площадке Российского центра науки и культуры в Бишкеке

В рамках плана основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Югры в 2018 году, курсы в столице Киргизии пройдут с 10 по 14 апреля.

Обучать преподавателей из Бишкека будут доценты кафедры филологического образования и журналистики филологического факультета СурГПУ Наталья Сафонова, Ольга Руднева и Виктор Гаврилов

Ими разработана интересная и образовательная программа, в рамках которой планируется рассказать о системе высшего образования в нашем округе и заключение различных соглашений о дальнейшем сотрудничестве между Югрой и Киргизией, — сообщает Siapress.