Ещё
В. Жириновский предложил оценивать знания школьников и студентов только с помощью техники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин уволил одиннадцать генералов
Путин уволил одиннадцать генералов

В. Жириновский предложил оценивать знания школьников и студентов только с помощью техники 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить человека из процедуры оценки знаний обучающихся школьников и студентов, заменив его на машину. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Госдуме о правовом обеспечении организации прикладных исследований и разработок.
«Надо убрать человека в оценке знаний, чтобы машина оценивала. Пускай машина в школе определит, кто самый талантливый, и дальше его ведите, в ВУЗе кто самый талантливый — дальше его повышайте», — сказал В. Жириновский.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что В. Жириновский заявил о необходимости отменить экзамены при поступлении в вузы.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год Рособрнадзор приостановил действие лицензии Первого московского юридического института Минобрнауки Подмосковья поддержало инициативу о введении льгот для победителей региональных олимпиад
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах38
На Украине угрожают взорвать Крымский мост409
Малышева оправдалась за скандал с собаками622
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова7
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным570
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение