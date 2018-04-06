В. Жириновский предложил оценивать знания школьников и студентов только с помощью техники

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить человека из процедуры оценки знаний обучающихся школьников и студентов, заменив его на машину. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Госдуме о правовом обеспечении организации прикладных исследований и разработок.

«Надо убрать человека в оценке знаний, чтобы машина оценивала. Пускай машина в школе определит, кто самый талантливый, и дальше его ведите, в ВУЗе кто самый талантливый — дальше его повышайте», — сказал В. Жириновский.