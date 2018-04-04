В. Жириновский предложил отменить вступительные экзамены в вузы

«Хуже будет в несколько раз, если мы вернемся к старой системе. Решение ЛДПР — убрать вообще экзамены (вступительные — прим. Агентства «Москва» ). У нас мест в вузах больше, чем выпускников.

Отмена одной системы и введение другой — это деньги впустую», — сказал В. Жириновский.

Парламентарий добавил, что отмена ЕГЭ не принесет пользы для сферы образования.

«Если мы вернем вступительные экзамены в вузы, опять будет страшная коррупция и талантливые ребята из провинции не приедут учиться в лучшие вузы. Мы опять пойдем вниз.

Какая разница — ЕГЭ или вступительные? Вот в ЕГЭ написаны вопросы и во вступительных. Какая разница между ними? Нет, вбили в мозги, что ЕГЭ плохо», — возмутился В. Жириновский.