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В. Жириновский предложил отменить вступительные экзамены в вузы
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В. Жириновский предложил отменить вступительные экзамены в вузы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить экзамены при поступлении в вузы. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний на тему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в Госдуме.
«Хуже будет в несколько раз, если мы вернемся к старой системе. Решение ЛДПР — убрать вообще экзамены (вступительные — прим. Агентства «Москва»). У нас мест в вузах больше, чем выпускников.
Отмена одной системы и введение другой — это деньги впустую», — сказал В. Жириновский.
Парламентарий добавил, что отмена ЕГЭ не принесет пользы для сферы образования.
«Если мы вернем вступительные экзамены в вузы, опять будет страшная коррупция и талантливые ребята из провинции не приедут учиться в лучшие вузы. Мы опять пойдем вниз.
Какая разница — ЕГЭ или вступительные? Вот в ЕГЭ написаны вопросы и во вступительных. Какая разница между ними? Нет, вбили в мозги, что ЕГЭ плохо», — возмутился В. Жириновский.
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