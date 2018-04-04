Прием заявок на конкурс «Ученик года — 2018» стартовал в Вологде

Новый сезон проекта «Ученик года» стартовал в Вологде . Его организатором выступает Молодежный центр «ГОР. СОМ 35». Прием заявок от участников уже начался, он продлится до 15 апреля.

Претендовать на звание «Ученик года» могут школьники Вологды с 9 по 11 класс, которые учатся на «хорошо» и «отлично» и активно участвуют в общешкольных и городских проектах и акциях. Подать заявку они должны в органы школьного ученического самоуправления (ШУС) в своем учебном заведении.

«На первом, заочном, этапе каждая школа из представленных кандидатур должна будет выбрать одну для участия в общегородском этапе конкурса. Как это сделать — решает само учебное заведение. Можно провести собеседование, дебаты между кандидатами или интернет-голосование. До 15 апреля каждая школа должна определить своего участника. К заявке должно быть приложено портфолио с рекомендациями и достижениями конкурсанта», — пояснил куратор проекта «Ученик года», менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.

Очный этап, который стартует с 16 апреля, будет очень насыщенным и активным. Организаторы разработали новые интересные этапы, на которых участникам не обойтись без группы поддержки. Это, например, интеллектуальная командная игра, где конкурсант будет выступать в роли капитана команды. Также в борьбе за звание « Ученик года» ребят ждет фотосессия, участие в деловой игре «Кто я в команде?», которая позволяет выявить лидерских качества участников и организация добровольческой акции.

Сохраняется и традиционная номинация «Народный ученик». Обладателя этого звания выберут путем интернет-голосования на сайте Молодежного центра «ГОР. СОМ 35», которое пройдет с 18 по 23 апреля. Финал конкурса, на котором назовут абсолютного победителя и обладателя звания «Ученик года — 2018», состоится не позднее 30 апреля.

Конкурс «Ученик года» проходит в Вологде уже шестой раз. Проект доказал свою значимость — он помогает школьникам раскрыть свои лучшие творческие и лидерские способности. За годы его реализации участниками стали более 100 юных вологжан. Напомним, победителем прошлого сезона была признана ученица школы № 28 Кристина Вострякова.

Добавим, в Вологде активно идет работа по организации системы школьного ученического самоуправления. ШУС, которые работают в школах, объединил вологодский Городской совет школьников, созданный в конце 2017 года. Сейчас участниками этого движения являются около 1000 юных вологжан.