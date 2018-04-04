Лучшего школьника выберут в Вологде

Новый сезон проекта «Ученик года» стартует в Вологде . В шестой раз его организует Молодежный центр «ГОР. СОМ 35». Как обещают организаторы, в этом сезоне конкурсантов ждут новые интересные этапы, на которых им очень поможет группа поддержки.

«Очный этап будет очень насыщенным и активным. Мы разработали новые интересные этапы, на которых участникам не обойтись без команды. Большую часть конкурсанты, конечно же, будут выполнять сами. Традиционным останется «народное голосование», — пояснил куратор проекта «Ученик года», менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35» Илья Крепов.

Заявки принимаются до 15 апреля от учебных заведений. От каждой школы может быть не больше одного участниками, поэтому, прежде чем выйти на городской конкурс, потенциальным участникам необходимо обойти конкурентов в своей школе.

За несколько лет реализации проект доказал свою значимость — он помогает школьникам раскрыть свои лучшие творческие и лидерские способности. В прошлом сезоне победителем стала ученица школы № 28 Кристина Вострякова.