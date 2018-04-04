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Никонов призвал обсудить использование профстандартов при подготовке кадров
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Никонов призвал обсудить использование профстандартов при подготовке кадров 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Идею об использовании профстандартов в системе образования стоит обсудить. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
«Идея, чтобы профстандарты могли использоваться как образовательные стандарты, интересная. При подготовке кадров надо ориентироваться на рынок труда. А образовательные стандарты, которые действуют, устаревают быстрее, чем разрабатываются», — сказал депутат.
Однако Никонов отметил, что при переходе на профстандарты есть опасность создать дополнительную бюрократическую нагрузку на педагогов.
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