Никонов призвал обсудить использование профстандартов при подготовке кадров

Идею об использовании профстандартов в системе образования стоит обсудить. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

«Идея, чтобы профстандарты могли использоваться как образовательные стандарты, интересная. При подготовке кадров надо ориентироваться на рынок труда. А образовательные стандарты, которые действуют, устаревают быстрее, чем разрабатываются», — сказал депутат.

Однако Никонов отметил, что при переходе на профстандарты есть опасность создать дополнительную бюрократическую нагрузку на педагогов.