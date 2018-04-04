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Балаковский суд вернул школьникам футбольные поля
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Балаковский суд вернул школьникам футбольные поля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Балаково 3 апреля прошло судебное заседание, на котором рассматривался вопрос законности продажи футбольного поля школы № 10 имени майора В. В. Малярова.
Как сообщили в пресс-службе администрации Балаковского района, суд удовлетворил требование прокуратуры о признании незаконной сделки купли-продажи земельного участка у школы №10. Землю вернули в муниципальную собственность.
Напомним, после смены руководства Балаковского района стало известно, что чиновники из прежней команды администрации продали школьную землю под застройку коттеджами.
Причем, дело зашло далеко — рядом со школой № 10 началось строительство. Еще два футбольных поля показались чиновникам ненужными, и объекты у школ №№ 4 и 6 перевели под застройку. Но продать не успели.
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