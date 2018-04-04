Балаковский суд вернул школьникам футбольные поля

В Балаково 3 апреля прошло судебное заседание, на котором рассматривался вопрос законности продажи футбольного поля школы № 10 имени майора В. В. Малярова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Балаковского района, суд удовлетворил требование прокуратуры о признании незаконной сделки купли-продажи земельного участка у школы №10. Землю вернули в муниципальную собственность.

Напомним, после смены руководства Балаковского района стало известно, что чиновники из прежней команды администрации продали школьную землю под застройку коттеджами.

Причем, дело зашло далеко — рядом со школой № 10 началось строительство. Еще два футбольных поля показались чиновникам ненужными, и объекты у школ №№ 4 и 6 перевели под застройку. Но продать не успели.