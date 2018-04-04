«Единая Россия» промониторит соблюдение пожарной безопасности в школах

Партпроект «Единой России» «Новая школа» проведет мониторинг более 10 тысяч образовательных учреждений по всей стране на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Генпрокуратуру, Как заявила координатор проекта, депутат Госдумы Алена Аршинова , будут проверены детские сады, школы, вузы и их общежития. «Мониторинг будет проведен во всех без исключения регионах страны и затронет более 10 тысяч образовательных учреждений. Результаты будут представлены до 1 июня 2018 года и переданы в МЧС России Минобрнауки », — рассказала Аршинова.

По ее словам, мониторинг позволит выявить все случаи несоответствия правилам соблюдения безопасности детей и студентов в школах, детских садах, институтах и общежитиях. «В мониторинге будут участвовать партийцы, активисты и общественники. Мы также пригласили представителей МЧС России, студенческих и родительских сообществ. Кроме того, партия создает „горячую линию“ по фиксации нарушений в этой области. Любой желающий сможет сообщить о нарушениях в образовательных учреждениях. По каждому их них будет проведена проверка», — пообещала координатор партпроекта.

Напомним, за последнее время участились случаи возникновения пожаров в образовательных учреждениях. К примеру, на прошлой неделе более 70 человек были эвакуированы из-за пожара в одном из вузов Нижнего Тагила, а ночью 28 марта загорелась гимназия № 33 в Перми . В детском саду № 348, расположенном в Ленинском районе Новосибирска , произошло возгорание в электрощитовой, в результате чего из здания были эвакуированы более 50 человек.

Фото: pixabay.com