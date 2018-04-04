В «ЕР» предложили ввести знак отличия «Готов к спасению жизни»

Партпроект «Крепкая семья» предлагает в Год добровольца — 2018 г. — ввести знак отличия «Готов к спасению жизни». Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

«В чрезвычайных ситуациях мы видим много неравнодушных людей, которые готовы помочь, но, к сожалению, зачастую не знают, как правильно себя вести в той или иной ситуации, как оказать первую помощь. Поэтому нам важно в первую очередь повысить значимость такого предмета в школе как ОБЖ, актуализировать его, дополнить уроками по оказанию первой помощи. А за успешные прохождения этого курса давать знак отличия «Готов к спасению жизни». В объявленный президентом Год добровольца реализация этой инициативы становится актуальной. Именно волонтеры могут стать двигателем реализации этой инициативы», — приводятся в материалах слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой

Планируется провести соответствующие встречи со студентами вузов и старшеклассниками, посмотреть аудиторию желающих учиться и сдать эти нормативы.

«Необходимо создать систему по принципу сдачи норм ГТО. Это позволит повысить общую национальную позицию по самобезопасности, в также развить общественный институт спасателей», — говорится в сообщении.