Иркутский школьник ранил ножом одноклассника

Во время урока в одной из иркутских школ подросток ранил одноклассника ножом, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В полиции сообщили, что сообщение о происшествии в школе поступило около 10.00 по местному времени (05.00 мск). Правоохранители сообщили РИА «Новости» , что подросток играл со складным ножом и ранил одноклассника, сидящего за партой впереди него. По предварительной информации, произошло это непреднамеренно.

ГУ МВД добавили, что, по словам свидетелей, конфликтов между школьниками не было. Причины инцидента устанавливают инспекторы по делам несовершеннолетних.

минздраве региона сообщили, что пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следственные органы начали проверку по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей, по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В городской мэрии в свою очередь сообщили ТАСС , что раненый школьник настаивает на том, что поранился сам, когда пытался защитить ранившего его друга от последствий этой ситуации. Там отметили, что двое школьников — друзья. Один из них достал нож, чтобы заточить карандаш, и, предположительно, собирался вырезать надпись на спинке стула, на котором в тот момент раскачивался его друг.

«Нож соскользнул. Ребята отпросились у учителя и обратились в медпункт. Пострадавший подросток сказал, что сам упал и поранился в школьном коридоре и до последнего настаивал на этой версии вплоть до момента госпитализации», — сообщил сотрудник мэрии, отметив, что оба молодых человека из благополучных семей, на учете не состоят и имеют нормальную успеваемость по учебе.