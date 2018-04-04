На видеосъёмку процесса сдачи ЕГЭ в Приморье направили 16 млн рублей

Оборудование нужно будет установить на 87 пунктах сдачи ЕГЭ.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» объявило открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по обеспечению видеосъёмке, видеозаписи и видеотрансляции ЕГЭ в 2018 году в Приморском крае

Максимальная цена контракта составляет почти 16 млн рублей. Источник финансирования — субсидии на иные цели на организацию и проведение единого государственного экзамена за счет краевых средств.

Видеозапись нужно будет организовать на 87 пунктах сдачи ЕГЭ.