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На видеосъёмку процесса сдачи ЕГЭ в Приморье направили 16 млн рублей
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На видеосъёмку процесса сдачи ЕГЭ в Приморье направили 16 млн рублей 

Prim.News 2 часа назад
Оборудование нужно будет установить на 87 пунктах сдачи ЕГЭ.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» объявило открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по обеспечению видеосъёмке, видеозаписи и видеотрансляции ЕГЭ в 2018 году в Приморском крае.
Максимальная цена контракта составляет почти 16 млн рублей. Источник финансирования — субсидии на иные цели на организацию и проведение единого государственного экзамена за счет краевых средств.
Видеозапись нужно будет организовать на 87 пунктах сдачи ЕГЭ.
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