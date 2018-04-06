Более 250 пунктов сдачи ЕГЭ будут работать в Подмосковье

right"Сейчас в Московской области, так же, как и в Российской Федерации , проходят досрочные экзамены, которые сдают 1,9 тысячи выпускников прошлых лет… Задействовано восемь пунктов проведения экзаменов, в основной период это будет 255 пунктов, 11 из которых будут находиться на дому для детей с особенностями развития", — сказала Захарова на пресс-конференции.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.