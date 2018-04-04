Лучшие учителя Кубани к профессиональному празднику получат денежные призы 

Планируется, что заявки подадут около 150 кубанских педагогов. По результатам конкурса, 47 школьных преподавателей получат премии ко Дню учителя 1 октября.
Как сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, средства на поощрение лучших школьных учителей выделяются из федерального бюджета по Указу Президента РФ. Конкурс в России традиционно проводится с 2006 года. В 2017 году на Кубани денежные поощрения получили 43 преподавателя.
По условиям конкурса, в нем могут принять участие учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенные на территории Краснодарского края.