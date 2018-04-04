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Юная художница из школы № 51 победила в Олимпиаде
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Юная художница из школы № 51 победила в Олимпиаде 

Наш Теплый стан 3 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Ученица 7 класса школы № 51 стала победителем Московской Олимпиады школьников по изобразительному искусству 2017-2018.
Олимпиада проводилась Департаментом образования города Москвы совместно с Центром педагогического мастерства, Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Южным федеральным университетом при участии Московского педагогического государственного университета, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Поздравляем, желаем дальнейших творческих успехов!
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