Юная художница из школы № 51 победила в Олимпиаде 

Ученица 7 класса школы № 51 стала победителем Московской Олимпиады школьников по изобразительному искусству 2017-2018.
Олимпиада проводилась Департаментом образования города Москвы совместно с Центром педагогического мастерства, Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Южным федеральным университетом при участии Московского педагогического государственного университета, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Поздравляем, желаем дальнейших творческих успехов!