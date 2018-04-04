Красноярские школьники сами назначат дату своего выпускного

Красноярским выпускникам 9-х и 11-х классов разрешили самим выбрать дату своего выпускного вечера, сообщили в мэрии.

Однако есть свои ограничения в свободном выборе. Провести торжественные мероприятия можно в любой из четырёх дней с 25 по 28 июня, то есть сразу же после завершения основного этапа итоговой аттестации. Напомним, ранее торжественное вручение аттестатов и выпускные вечера проводились в единый для всех школ день.

«К этому времени большинство ребят уже будут знать результаты экзаменов, а учреждения подготовят аттестаты к выдаче», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова