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Красноярские школьники сами назначат дату своего выпускного
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Красноярские школьники сами назначат дату своего выпускного 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярским выпускникам 9-х и 11-х классов разрешили самим выбрать дату своего выпускного вечера, сообщили в мэрии.
Однако есть свои ограничения в свободном выборе. Провести торжественные мероприятия можно в любой из четырёх дней с 25 по 28 июня, то есть сразу же после завершения основного этапа итоговой аттестации. Напомним, ранее торжественное вручение аттестатов и выпускные вечера проводились в единый для всех школ день.
«К этому времени большинство ребят уже будут знать результаты экзаменов, а учреждения подготовят аттестаты к выдаче», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Кстати, в этом году аттестаты получат около 9,2 тысяч выпускников 9-х классов и 4,8 тысяч 11-классников. Во время праздничных гуляний по-прежнему будет действовать запрет на выезд классов за пределы города Красноярска.
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