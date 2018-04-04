В Иркутской области стартует Всероссийская акция «100 баллов для победы»

Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится по инициативе

она состоится в четвёртый раз и будет посвящена Году волонтёра и добровольца в России . Акция стартует 5 апреля в Новосибирске . Об этом

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами

успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие

призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только

учащиеся десятых и одиннадцатых классов, но и волонтёры, кадеты,

активисты школьных объединений.

Как пояснила министр, главными героями Всероссийской акции «100 баллов

для победы» по традиции станут стобалльники. Сегодня они учатся в лучших

вузах Иркутской области и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии

государственной итоговой аттестации.