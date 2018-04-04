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В Иркутской области стартует Всероссийская акция «100 баллов для победы»
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В Иркутской области стартует Всероссийская акция «100 баллов для победы» 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится по инициативе
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году
она состоится в четвёртый раз и будет посвящена Году волонтёра и  добровольца в России. Акция стартует 5 апреля в Новосибирске. Об этом
сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.
Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100  баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами
успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие
призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к  ЕГЭ, и настроить ребят на успех.
Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только
учащиеся десятых и одиннадцатых классов, но и волонтёры, кадеты,
активисты школьных объединений.
Как пояснила министр, главными героями Всероссийской акции «100 баллов
для победы» по традиции станут стобалльники. Сегодня они учатся в лучших
вузах Иркутской области и готовы поделиться своими знаниями и  впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на  ЕГЭ ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии
государственной итоговой аттестации.
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