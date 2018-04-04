Ещё
Омичка признана одной из 10 лучших школьников России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичка признана одной из 10 лучших школьников России 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В Ульяновской области завершился 19-ый конкурс «Ученик года». За звание лучшего ученика боролись школьники 9-11 классов из 22 регионов России. Омскую область на этом престижном конкурсе представляла победительница регионального этапа, ученица школы-интерната № 20 среднего общего образования ОАО «РЖД» Ольга Сирафимова.
Финальный этап конкурса продлился пять дней. За это время школьники поучаствовали в ряде интеллектуальных и творческих заданий, например, представили творческую презентацию «Моя роль в этом мире… » и «Я — гражданин… », высказалисьна тему «Театр — истинный храм искусства…!?» и т.д.
По итогам конкурса омичка вошла в десятку лучших учеников России, заняв 7 место.
АиФ-Омск: последние новости
В Москаленском районе Омской области 2 года не могут отремонтировать школу Покинуть Омск. Творческая молодёжь не может найти работу в городе В Омске из центра города вывезли 8 тыс. грузовиков мусора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив472
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском58
Доллар достигнет пика52
Российские корабли восхитили американцев141
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Зачем Пугачевой и Галкину квартира на Кипре
Шоу-бизнес
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение