Омичка признана одной из 10 лучших школьников России 

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
В Ульяновской области завершился 19-ый конкурс «Ученик года». За звание лучшего ученика боролись школьники 9-11 классов из 22 регионов России. Омскую область на этом престижном конкурсе представляла победительница регионального этапа, ученица школы-интерната № 20 среднего общего образования ОАО «РЖД» Ольга Сирафимова.
Финальный этап конкурса продлился пять дней. За это время школьники поучаствовали в ряде интеллектуальных и творческих заданий, например, представили творческую презентацию «Моя роль в этом мире… » и «Я — гражданин… », высказалисьна тему «Театр — истинный храм искусства…!?» и т.д.
По итогам конкурса омичка вошла в десятку лучших учеников России, заняв 7 место.