Омичка признана одной из 10 лучших школьников России

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Финальный этап конкурса продлился пять дней. За это время школьники поучаствовали в ряде интеллектуальных и творческих заданий, например, представили творческую презентацию «Моя роль в этом мире… » и «Я — гражданин… », высказалисьна тему «Театр — истинный храм искусства…!?» и т.д.

По итогам конкурса омичка вошла в десятку лучших учеников России, заняв 7 место.