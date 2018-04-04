Ставропольские школьники и студенты выйдут на массовую зарядку

Учащиеся Ставрополя начнут пятничное утро с массовой зарядки на площади Ленина, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.

Массовая зарядка в честь Дня здоровья пройдёт 6 апреля в 9:00 на главной городской площади. В ней примут участие школьники и студенты, а также известные спортсмены Ставрополья . Организаторы приглашают горожан присоединиться к этому весёлому и полезному мероприятию.

Ставрополь отмечает День здоровья с размахом. В Администрации города наградят победителей и лауреатов городского Фестиваля здоровья. В учебных заведениях устроят эстафеты и состязания. Педагоги детских садов и школ, в свою очередь, проведут родительские собрания, на которых расскажут о том, как воспитать здорового ребёнка.