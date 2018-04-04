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Ставропольские школьники и студенты выйдут на массовую зарядку
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Ставропольские школьники и студенты выйдут на массовую зарядку 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Учащиеся Ставрополя начнут пятничное утро с массовой зарядки на площади Ленина, сообщает STAV.AIF.RU пресс-служба администрации города.
Массовая зарядка в честь Дня здоровья пройдёт 6 апреля в 9:00 на главной городской площади. В ней примут участие школьники и студенты, а также известные спортсмены Ставрополья. Организаторы приглашают горожан присоединиться к этому весёлому и полезному мероприятию.
Ставрополь отмечает День здоровья с размахом. В Администрации города наградят победителей и лауреатов городского Фестиваля здоровья. В учебных заведениях устроят эстафеты и состязания. Педагоги детских садов и школ, в свою очередь, проведут родительские собрания, на которых расскажут о том, как воспитать здорового ребёнка.
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