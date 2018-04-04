Число студентов-целевиков медицинских вузов, которые вернутся работать в Вологодскую область, может увеличиться 

Пресс-служба Законодательного Собрания региона передает, что этот и другие законопроекты были рассмотрены сегодня депутатами Законодательного Собрания в ходе коллегии.
Обсуждение происходило в рамках разработки стратегии развития здравоохранения в регионе. Нехватка кадров является главной проблемой Вологодской области. Их дефицит составляет: 550 врачей и 633 специалиста со средним образованием.
Как рассказал руководитель регионального ЗакСа Андрей Луценко, проблема будет решена после принятия закона, разработанного депутатами ЕР. После принятия закона область сможет заключать договоры не только со студентами, поступившими в вуз в рамках целевого договора, но и на общих условиях. Молодым людям будут выплачиваться дополнительные дотации в размере четырех тысяч рублей.
Закон будет распространятся на учеников специализации «лечебное дело», педиатров и стоматологов.
Ранее на двадцатой сессии ЗакСа так же обсуждались вопросы развития здравоохранения. Председатель Андрей Луценко рассказал, что вскоре врачи области смогут получить «подъемные» деньги.
Фото: пресс-служба регионального ЗакСа