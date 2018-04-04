Число студентов-целевиков медицинских вузов, которые вернутся работать в Вологодскую область, может увеличиться

Пресс-служба Законодательного Собрания региона передает, что этот и другие законопроекты были рассмотрены сегодня депутатами Законодательного Собрания в ходе коллегии.

Обсуждение происходило в рамках разработки стратегии развития здравоохранения в регионе. Нехватка кадров является главной проблемой Вологодской области . Их дефицит составляет: 550 врачей и 633 специалиста со средним образованием.

Как рассказал руководитель регионального ЗакСа Андрей Луценко , проблема будет решена после принятия закона, разработанного депутатами ЕР . После принятия закона область сможет заключать договоры не только со студентами, поступившими в вуз в рамках целевого договора, но и на общих условиях. Молодым людям будут выплачиваться дополнительные дотации в размере четырех тысяч рублей.

Закон будет распространятся на учеников специализации «лечебное дело», педиатров и стоматологов.

Ранее на двадцатой сессии ЗакСа так же обсуждались вопросы развития здравоохранения. Председатель Андрей Луценко рассказал, что вскоре врачи области смогут получить «подъемные» деньги.

Фото: пресс-служба регионального ЗакСа