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Красноярские школьники сами выберут дату выпускного
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Красноярские школьники сами выберут дату выпускного 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Лаборатория новостей
«В прошлые годы торжественное вручение аттестатов и выпускные вечера проводились в единый для всех школ день. В этом году ученики, родители и сотрудники учреждений могут провести торжественные мероприятия в любой из четырёх дней с 25 по 28 июня, то есть сразу же после завершения основного этапа итоговой аттестации. К этому времени большинство ребят уже будут знать результаты экзаменов, а учреждения подготовят аттестаты к выдаче», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
В этом году единой будет только дата последнего звонка — 24 мая. После торжественных линеек в школах пройдут праздники, экскурсии — кто что выберет. Но стоит отметить, что в этот раз вводится запрет на выезд классов за пределы Красноярска. Если выпускник по каким-то причинам не будет участвовать в общих мероприятиях, родителям придется дать руководству школы расписку о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка. Все мероприятия рекомендовано завершить до 23.00.
В этом году аттестаты получат около 9,2 тыс. выпускников 9-х классов и 4,8 тыс. выпускников 11-х классов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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