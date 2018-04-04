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В Магадане отменили занятия в начальной школе из-за ураганного ветра
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В Магадане отменили занятия в начальной школе из-за ураганного ветра 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Власти Магадана отменили в среду, 4 апреля, занятия в младших классах школ из-за ураганного ветра, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
"Отменены занятия в школах города Магадана для 1 смены с 1 по 4 классы. Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов" — говорится на сайте ведомства.
Также сообщается, что из-за восточного ветра, который достигнет 18-23 м/с, ограничен проезд по дороге «Магадан — Балаганное — Талон».
Ранее сообщалось, что в бухте Магадана рыбаки застряли на дрейфующих льдинах.
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