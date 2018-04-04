В Магадане отменили занятия в начальной школе из-за ураганного ветра

Власти Магадана отменили в среду, 4 апреля, занятия в младших классах школ из-за ураганного ветра, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

"Отменены занятия в школах города Магадана для 1 смены с 1 по 4 классы. Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов" — говорится на сайте ведомства.

Также сообщается, что из-за восточного ветра, который достигнет 18-23 м/с, ограничен проезд по дороге «Магадан — Балаганное — Талон».

Ранее сообщалось, что в бухте Магадана рыбаки застряли на дрейфующих льдинах.