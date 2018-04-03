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Департамент имущества Москвы примет на производственную практику 500 студентов до конца года
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Департамент имущества Москвы примет на производственную практику 500 студентов до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Департамент имущества Москвы примет на производственную и преддипломную практику 500 студентов в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
«В 2018 г. производственную и преддипломную практику в департаменте городского имущества города Москвы пройдут 500 студентов профильных образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования. В настоящий момент в департаменте проходят практику порядка 130 студентов московских вузов и колледжей по направлению «земельно-имущественные отношения». Еще 370 человек пройдут практику до конца года. Всего 500 будущих специалистов получат опыт работы в сфере имущественно-земельных отношений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 г. практику прошли более 450 студентов профильных образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования.
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