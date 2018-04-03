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Нахимовцы из Санкт-Петербурга примут участие в Дне кадета, посвященном 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ
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Нахимовцы из Санкт-Петербурга примут участие в Дне кадета, посвященном 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятия будет обсуждаться целый комплекс вопросов, среди них — совершенствование системы кадетского образования в России, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе.
5 апреля в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) будет проведен День кадета, посвященный 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ.
В мероприятии примут участие воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, воспитанники довузовских образовательных учреждений других силовых ведомств, учащиеся старших классов кадетских и общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также ветераны — выпускники кадетских учебных заведений, члены Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет.
В режиме видеоконференцсвязи в Дне кадета примут участие Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Омский кадетский военный корпус (Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина, Екатеринбургское суворовское военное училище, Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Томская областная научная библиотека им. А. С. Пушкин, Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках программы Дня кадета в режиме онлайн будет обсуждаться целый комплекс вопросов. Среди них — создание суворовских и нахимовских училищ в 1943 г., совершенствование системы кадетского образования в России на современном этапе, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе.
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