Ещё
Глава РАН планирует обсудить с Путиным совершенствование системы ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава РАН планирует обсудить с Путиным совершенствование системы ЕГЭ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил, что на возможной ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний школьников, сообщает РИА «Новости».
Сергеев отметил, необходимо стимулировать творческие способности и желание заниматься наукой у школьников.
"Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать", — сказал глава РАН.
По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему «пока не обсуждали».
Ранее в Миноборнауки прокомментировали предложение главы РАН об отмене ЕГЭ.
Газета.Ru: последние новости
СК: "Дрофа — новая школа" получала в Севастополе госконтракты с нарушением закона Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами Госдума разрешила свободно собирать валежник с 2019 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США91
Новая должность Тулеева и другие события дня28
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу102
Украина нарвалась на Черноморский флот743
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»92
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:28
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение