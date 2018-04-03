Глава РАН планирует обсудить с Путиным совершенствование системы ЕГЭ

Сергеев отметил, необходимо стимулировать творческие способности и желание заниматься наукой у школьников.

"Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать", — сказал глава РАН.

По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему «пока не обсуждали».

Ранее в Миноборнауки прокомментировали предложение главы РАН об отмене ЕГЭ.