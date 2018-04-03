В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по математике

В предстоящей олимпиаде за звание лучшего будут состязаться 37 команд военных вузов, представители научных рот и военных кафедр со всей страны.

Сегодня в Пензенском артиллерийском инженерном институте Военной академии материально-технического обеспечения состоялось открытие всеармейского этапа IV Международной олимпиады курсантов по математике образовательных организаций высшего образования МО РФ

Перед началом торжественной церемонии открытия к участникам обратился начальник института, председатель организационного комитета генерал-майор Александр Цаплюк. Он выразил уверенность в том, что предстоящая олимпиада пройдет на самом высоком уровне.

«Уверен, что каждый прибывший сюда участник, не только проявит стремление к победе, покажет свои интеллектуальные и профессиональные способности, достойно пройдет все приготовленные конкурсные испытания, но и найдет новых друзей», — отметил начальник института.

Также, с приветственным словом к участникам состязаний обратился начальник группы отдела (высшего и среднего профессионального образования) управления (военного образования) ГУК МО РФ полковник Вячеслав Шалупенко. Представитель военного ведомства пожелал успехов и побед участникам и зачитал поздравление Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу

После представления команд участников председатель организационного комитета Олимпиады генерал-майор Александр Цаплюк объявил: «Всеармейский национальный этап IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования МО РФ по математике объявляю открытым!».

В предстоящей олимпиаде за звание лучшего будут состязаться 37 команд военных вузов, представители научных рот и военных кафедр со всей страны. В интеллектуальной борьбе определятся лучшие представители как в личных, так и в командных первенствах.

Помимо этого, в один из дней пройдет методический семинар «Актуальные вопросы проблемы подготовки команд к Международным олимпиадам курсантов по математике в условиях перехода на федеральные государственные стандарты высшего образования нового поколения».