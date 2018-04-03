Студенты смогут стать «целевиками» медучреждений Вологодчины на любом этапе обучения

Такую возможность для студентов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология», прорабатывают региональные парламентарии. Принятие соответствующего закона позволит отчасти решить кадровую проблему в сфере здравоохранения. Студенты смогут получать дополнительную стипендию во время обучения и гарантированное место работы по его завершении.

Законопроект, разработанный депутатами фракции «Единая Россия» , рассмотрен сегодня на заседании коллегии ЗСО. Сейчас в Вологодской области разрабатывается стратегия развития здравоохранения. Основной упор будет сделан на решение ключевой проблемы отрасли — обеспеченности кадрами. Сегодня медицинские учреждения региона не доукомплектованы врачами, их дефицит составляет 550 единиц, также не хватает более 600 специалистов со средним медицинским образованием.

«Этот законопроект позволит Департаменту здравоохранения области заключать целевые договоры на любом курсе со студентами, которые поступили в вуз не только в рамках целевого приема, но и на общих условиях. Студент будет получать дополнительную стипендию в размере четырех тысяч рублей, а после окончания обучения должен будет приехать в Вологодскую область и отработать три года по профессии», — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко

Сейчас право на дополнительную стипендию имеют только студенты, которые уже поступили в учебные заведения по целевым направлениям. В прошлом году количество «целевиков» достигло почти двух сотен человек. Проект закона депутаты рассмотрят на предстоящей сессии Законодательного Собрания области.