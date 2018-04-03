Четвероклассники школы №446 получили больше всего наград за участие в музейном квесте

В школе Соколиной горы наградили сертификатами всех учеников, которые справились с тематическими заданиями — и больше всего наград получили ребята из четвертого «А» класса.

В музее школы №446, который посвящен истории 71-й гвардейской стрелковой дивизии, команды первых-пятых классов завершили прохождение познавательного квеста. В честь 75-летия Сталинградской битвы и столетия РККА — событий, которые отмечают в текущем году, — в школе Соколиной горы состоялся квест по материалам музея. Как пояснила руководитель музея Л. Иванова, именно из остатков 23-й стрелковой дивизии и других воинских подразделений после великой Сталинградской битвы и была сформирована 71-я стрелковая, имя которой уже более полувека носит школьный музей.

В ходе выполнения квеста ученики увидели новую книжную выставку и узнали много нового из жизни основателя дивизии Филиппа Миронова

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №446».