Открывается набор в Школу информатики «Вектор+»

Открывается набор в нижегородский филиал саровской Школы информатики «Вектор++». Организационное собрание для родителей будущих учеников состоится 10 апреля 2018 г. в Нижнем Новгороде.

Школа информатики «Вектор++» — участник Саровского инновационного кластера. За 10 лет работы ученики школы «ВЕКТОР++» регулярно становились призерами и победителями профильных региональных, российских и международных конкурсов, конференций и выставок. Так, в прошлом году серебряным призером 13-й Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) в Японии ученик Школы Максим Бушуев. Максим сконструировал модель беспилотного автомобиля, который может «видеть-распознавать» дорожные знаки и соотносить свои действия с их значением: снижать скорость, останавливаться, поворачивать.

По словам директора Школы Игоря Уточникова, цель школы — обеспечение базовой подготовки будущих ИТ-специалистов. «Образовательные программы очень конкретны. Мы постоянно отслеживаем новые перспективные технологии IT-сферы, не забывая при этом и про теоретическую базу, на которую они опираются. Наша задача — соблюдать баланс между освоением новых технологий и изучением теоретических основ. Одной из сильных сторон нашей Школы является проектное обучение, суть которого заключается в индивидуальной работе учащегося и целого ряда преподавателей над интересующей ученика темой исследовательского проекта. Длительность работы над проектом от 1 до 2 лет», — рассказал директор.

Выпускники школы поступают в лучшие технические вузы страны: МГУ им М. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ МАИ , МГТУ «Станкин», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева. «По моим наблюдениям, половина нашего курса программирует хуже, чем это делал самый слабый ученик моей группы по программированию в „ВЕКТОР++“, — утверждает студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Алексей Вересов.

Длительность обучения в Школе — 3-8 лет, объем учебных программ — более 1000 академических часов. Прием открыт для детей от 10 до 18 лет.

Организационное собрание для родителей состоится 10 апреля в Гранд-отель „Ока“ по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 27, зал „ОКА Бизнес“, Конгресс Холл, главный вход, 1-й этаж. Начало регистрации в 18.30.

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