Открывается набор в Школу информатики «Вектор+» 

Открывается набор в нижегородский филиал саровской Школы информатики «Вектор++». Организационное собрание для родителей будущих учеников состоится 10 апреля 2018 г. в Нижнем Новгороде.
Школа информатики «Вектор++» — участник Саровского инновационного кластера. За 10 лет работы ученики школы «ВЕКТОР++» регулярно становились призерами и победителями профильных региональных, российских и международных конкурсов, конференций и выставок. Так, в прошлом году серебряным призером 13-й Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) в Японии ученик Школы Максим Бушуев. Максим сконструировал модель беспилотного автомобиля, который может «видеть-распознавать» дорожные знаки и соотносить свои действия с их значением: снижать скорость, останавливаться, поворачивать.
По словам директора Школы Игоря Уточникова, цель школы — обеспечение базовой подготовки будущих ИТ-специалистов. «Образовательные программы очень конкретны. Мы постоянно отслеживаем новые перспективные технологии IT-сферы, не забывая при этом и про теоретическую базу, на которую они опираются. Наша задача — соблюдать баланс между освоением новых технологий и изучением теоретических основ. Одной из сильных сторон нашей Школы является проектное обучение, суть которого заключается в индивидуальной работе учащегося и целого ряда преподавателей над интересующей ученика темой исследовательского проекта. Длительность работы над проектом от 1 до 2 лет», — рассказал директор.
Выпускники школы поступают в лучшие технические вузы страны: МГУ им М. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, МАИ, МГТУ «Станкин», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева. «По моим наблюдениям, половина нашего курса программирует хуже, чем это делал самый слабый ученик моей группы по программированию в „ВЕКТОР++“, — утверждает студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Алексей Вересов.
Длительность обучения в Школе — 3-8 лет, объем учебных программ — более 1000 академических часов. Прием открыт для детей от 10 до 18 лет.
Организационное собрание для родителей состоится 10 апреля в Гранд-отель „Ока“ по адресу: г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 27, зал „ОКА Бизнес“, Конгресс Холл, главный вход, 1-й этаж. Начало регистрации в 18.30.
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