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В МГУ прошла встреча студентов с тренером «Локомотива»
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В МГУ прошла встреча студентов с тренером «Локомотива» 

На Западе Москвы 26 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом в России в Московском государственном университете проходит Футбольный фестиваль. В ходе мероприятия звезды футбола приходят в ВУЗ и проводят встречи со студентами. Также активно обсуждается открытие официальнойфан-зоны ФИФА на Воробьевых горах рядом с МГУ.
Московский университет был включен в проведение мирового футбольного первенства, что в значительной мере поспособствовало привлечению футбольных знаменитостей в стены учебного заведения. На прошлой неделе МГУ посетили главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин и нападающий железнодорожников и сборной Португалии Эдер Лопес. Тренер «Локо» отметил, что в первый раз находится в Московском университете и впечатлен его красотой и масштабностью. Кроме того, Семин пожелал студентам успехов в учебе, а также получить профессию и «работать на благо страны». Учащиеся ВУЗа, в свою очередь, активно задавали вопросы гостям, показывая свои знания не только в российском футболе, но и в мировом. После беседы со студентами состоялась автограф-сессия, которая растянулась более чем на полчаса.
Помимо учащихся во встрече с Семиным и Эдером принял участие и ректор ВУЗа Виктор Садовничий. Он рассказал, что мечтает увидеть в стенах МГУ его кумира Пеле, который должен приехать на мундиаль в России. Он отметил, что надежда пригласить легендарного бразильского футболиста в университет есть. Помимо этого ректор рассказал о том, как ходил в 1958 году на матч, где состоялась очная дуэль Пеле и голкипера сборной СССР Льва Яшина, которая осталась за великим советским спортсменом.
Организаторы Футбольного фестиваля из числа студентов и просто присутствовавшие на встрече учащиеся МГУ рассказали о том, что если у них не получится побывать на стадионе во время игр Чемпионата мира, то они обязательно придут в фан-зону на Воробьевых горах и будут смотреть матчи там. По их мнению подобные площадки позволят студентам МГУ, да и остальным москвичам пообщаться с болельщиками из других стран и познакомиться с иностранной культурой «боления».
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