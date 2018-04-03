Ученики 6 «В» класса школы №1179 стали победителями метапредметной олимпиады

Команда учащихся 6 «В» класса школы №1179 стала победителем метапредметной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом администрация учебного заведения сообщила на своем официальном сайте 2 апреля.

За этот год шестиклассники успели посетить много московских культурных учреждений: это Исторический, Палеонтологический и Геологический музеи, художественные галереи и столичные парки. Сами дети получили большое удовольствие от их посещения.

«Мы могли сами осматривать музей, обходить его весь, увидеть все интересное, что не вошло в экскурсию», — делится своими впечатлениями школьница Аля Суслина.

Особенно и ученики, и их родители отмечают то, что вся информация преподносилась в игровой форме, что требовало проявить свою внимательность и эрудицию. И такой способ оказался наиболее эффективным.

Отметим, что по результатам прохождения заданий олимпиады, команда 6 «В» класса теперь может участвовать в суперигре, которая состоится в мае.

Фото: Школа №1179