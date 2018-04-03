Ещё
Ученики 6 «В» класса школы №1179 стали победителями метапредметной олимпиады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики 6 «В» класса школы №1179 стали победителями метапредметной олимпиады 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 44 минуты назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда учащихся 6 «В» класса школы №1179 стала победителем метапредметной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом администрация учебного заведения сообщила на своем официальном сайте 2 апреля.
За этот год шестиклассники успели посетить много московских культурных учреждений: это Исторический, Палеонтологический и Геологический музеи, художественные галереи и столичные парки. Сами дети получили большое удовольствие от их посещения.
«Мы могли сами осматривать музей, обходить его весь, увидеть все интересное, что не вошло в экскурсию», — делится своими впечатлениями школьница Аля Суслина.
Особенно и ученики, и их родители отмечают то, что вся информация преподносилась в игровой форме, что требовало проявить свою внимательность и эрудицию. И такой способ оказался наиболее эффективным.
Отметим, что по результатам прохождения заданий олимпиады, команда 6 «В» класса теперь может участвовать в суперигре, которая состоится в мае.
Фото: Школа №1179
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Школа №1623 стала площадкой проведения деловой игры «Юнармия» Демонстрационные экзамены по программам допобразования проходят в Москве Со станции метро «Чертановская» запустят поезд с героями советских мультфильмов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот461
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией58
Малышева вызвала гнев телезрителей478
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина71
Путин упразднил посредничество в ЖКХ96
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение