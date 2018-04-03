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Ученик Курчатовской школы победил во Всероссийской олимпиаде по астрономии
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Ученик Курчатовской школы победил во Всероссийской олимпиаде по астрономии 

Префектура СЗАО города Москвы 53 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Ученик Курчатовской школы Иван Кузьмин стал победителем Всероссийской олимпиады по астрономии, которая прошла в Волгограде в конце марта. В ней приняли участие более 180 школьников.
— Я участвую во Всероссийской олимпиаде по астрономии уже третий раз. В 8-м классе впервые стал призером этого этапа, в прошлом году занял первое место и очень рад, что смог подтвердить уровень своих знаний снова, — говорит Иван. — В этот раз задания показались мне не такими сложными. К тому же я был достаточно хорошо подготовлен и смог решить все задачи.
Юноша учится в 10 классе по физико-математическому профилю. Он увлекся астрономией три года назад. Помимо школьных занятий посещает астрономический кружок. Живите в районе Щукино. До седьмого класса учился в школе №1874. Потом перешел в Курчатовскую школу. Мальчик получил музыкальное образование по классу кларнет. Сейчас учится играть на гитаре, любит рисовать. С будущей профессией Иван пока не определился. Из вариантов — физико-технический институт или астрономическая кафедра МГУ.
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