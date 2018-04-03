Ещё
В Дагестане проверят выпускников-медалистов на подлинность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане проверят выпускников-медалистов на подлинность 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане проверят выпускников-медалистов на подлинностьМинистр образования Дагестана Уммупазиль Омарова предупредила директоров школ и глав муниципалитетов, что ведётся мониторинг выпускников-медалистов. За обнаруженные подделки каждый из них будет нести персональную ответственность.
«В прошлом году 15% медалистов из 170 образовательных организаций не преодолели минимальные пороги ЕГЭ, что говорит о явном завышении оценок. По выпускникам этого года уже выявлены нарушения и факты подделки оценок в журнале», — отметила она в своем выступлении.
Mirmol.ru: последние новости
Взяли ручки и бумагу: Тест по ВОВ пройдет по России Курсы повышения квалификации педагогов Дагестана переформатируют В Миннаце Дагестана проводятся сокращения должностей. Освобожден заместитель министра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот464
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией63
Малышева вызвала гнев телезрителей481
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина72
Путин упразднил посредничество в ЖКХ98
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение