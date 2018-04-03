В Дагестане проверят выпускников-медалистов на подлинность

Дагестане проверят выпускников-медалистов на подлинностьМинистр образования Дагестана Уммупазиль Омарова предупредила директоров школ и глав муниципалитетов, что ведётся мониторинг выпускников-медалистов. За обнаруженные подделки каждый из них будет нести персональную ответственность.

«В прошлом году 15% медалистов из 170 образовательных организаций не преодолели минимальные пороги ЕГЭ, что говорит о явном завышении оценок. По выпускникам этого года уже выявлены нарушения и факты подделки оценок в журнале», — отметила она в своем выступлении.