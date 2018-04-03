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Курсы повышения квалификации педагогов Дагестана переформатируют
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Курсы повышения квалификации педагогов Дагестана переформатируют 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Курсы повышения квалификации педагогов Дагестана переформатируютНедостаточности учебно-методической базы и квалифицированных специалистов коснулась министр образования РД Уммупазиль Омарова. По ее словам, разрешить эту ситуацию должны институт развития образования и институт педагогики им. Тахо-Годи.
«ДИРО должен стать отправной точкой развития и повышения качества образования в Дагестане в 2018 году. В институте должны переориентировать свою работу. Минобром будут полностью пересмотрены проведение курсов повышения квалификации педагогов и аттестации с учётом нормативной базы, которая будет полностью изменена», — заявила руководитель министерства.
Наряду с развитием физико-математического направления, руководитель министерства обратила внимание на развитие родных языков. По её словам, этот предмет вызывает много вопросов.
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