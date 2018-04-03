Элементы финансовой грамотности в школах сделают обязательными

Об этом «Российской газете» сообщил директор проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» Андрей Бокарев, также возглавляющий в министерстве департамент международных финансовых отношений.

По его словам, проект продлили до конца 2020 года, а сейчас идет работа над расширением региональной базы учебно-методических центров, которые будут готовить преподавателей финансовой грамотности для школ. До конца этого года такие центры будут охватывать половину страны.

Андрей Андреевич, в каком формате сейчас преподают в школах основы финансовой грамотности? Это факультатив или обязательный предмет?

Андрей Бокарев : Есть несколько подходов. Первый — вводить ее в качестве отдельного предмета, что пока не совсем оптимально, так как часто ведутся разговоры о перегруженности детей и чрезвычайной насыщенности школьной программы. Поэтому мы выбрали два других варианта.

Федеральный закон об образовании позволяет школам самостоятельно выбирать курсы и программы для внеурочной деятельности и факультативов. Это дает возможность вводить основы финансовой грамотности, но за рамками обязательной программы. Каждая школа, регион, город вправе это решить сами.

Помимо девяти регионов, где у нас проект идет на протяжении нескольких лет ( Татарстан , Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская, Саратовская, Калининградская и Томская области, Москва . — Прим. ред.), ряд других субъектов Федерации и школ используют наши наработки и методические материалы и внедряют преподавание основ финансовой грамотности по своему усмотрению.

85 процентов школьников копят деньги, больше 70 — делают покупки в Интернете

Мы работаем над тем, чтобы отдельные аспекты, связанные с финграмотностью, включили в обязательные к преподаванию курсы в школе. В первую очередь, это математика, обществознание, основы экономики, география, история, ОБЖ и литература.

Кстати, в начале апреля в рамках недели финграмотности для детей и молодежи на базе экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова состоится конференция «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев». Школьники 7-11-го классов представят результаты исследований на основе, например, «Мертвых душ» Н. Гоголя, «Преступления и наказания» Ф. Достоевского и других писателей.

Когда элементы основ финансовой грамотности в школах и вузах станут обязательными?

Андрей Бокарев: Работа идет по нескольким направлениям с точки зрения расширения или уточнения федеральных государственных образовательных стандартов, в частности, в области обществознания. Это означает, что теперь уже во всех учебных пособиях, которые станут по этому предмету выпускать, будет присутствовать аспект финансовой грамотности.

В дисциплине «право» есть раздел «гражданское право», и мы предлагаем, например, в рамках этой темы рассматривать аспекты, связанные с заключением договоров между кредитором и заемщиком, или с защитой прав потребителей финансовых услуг. Здесь мы ведем работу с Банком России и даем предложения минобрнауки

Проект минфина Всемирного банка заканчивается в 2019 году, но до 2023 года действует национальная стратегия в этой области. Для школ, желающих участвовать в проекте, что-то изменится?

Андрей Бокарев: Сейчас мы работаем над расширением региональной базы учебно-методических центров, которые будут готовить преподавателей финансовой грамотности для школ. До конца этого года такие центры охватят половину страны (более 40 регионов). Кроме того, мы стали активно использовать возможности и практику постоянных участников проекта, чтобы они делились опытом с другими регионами. Например, в Томской области есть региональный центр финансовой грамотности, который предоставляет возможность обучения представителям соседних регионов. К ним приезжают коллеги, чтобы каждый раз не обращаться в Москву. То есть, по сути, мы переходим на упрощенную схему работы.

Также мы приняли решение продлить проект до конца 2020 года для того, чтобы обеспечить максимально широкое распространение уже созданных в его рамках продуктов и материалов по всей стране.

Недавно при поддержке минфина для взрослого населения были сняты видеоролики о финансовых услугах на примере работы девушки в банке. Причем авторы касались не только темы защиты прав потребителей финансовых услуг, но и банальной порядочности, воспитания. Планируете снимать ролики для школьников?

Андрей Бокарев: Мы над этим работаем. Очевидно, что такая форма подачи очень востребована. Мы снимаем не только видео, но и делаем инфографику, а в этом году запустили «Азбуку финансовой грамотности» со «Смешариками». Первые серии мультфильмов опубликованы на официальном youtube-канале «Смешариков». Регионы и все учебные заведения имеют возможность использовать эти материалы на семинарах, фестивалях. В случае проявления заинтересованности мы стараемся оказать техническую поддержку в организации мероприятий.

По вашему мнению, насколько сегодня смышленое подрастающее поколение?

Андрей Бокарев: Исследования демонстрируют, что школьники по всему миру становятся все более активными пользователями финансовых услуг. Если говорить о России , то 85 процентов подростков копят деньги из разных источников, больше 70 процентов делают покупки через Интернет, каждый второй оформлял страховой полис на разные случаи. Цифры говорят сами за себя.

Начиная с 2012 года мы участвуем в оценках, проводимых Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Сейчас методология предусматривает оценку уровня знаний 15-летних школьников мира. В 2015 году мы поднялись на четвертое место с десятого в 2012-м. Позади остались, например, Австралия Нидерланды . За это время можно говорить о существенном прогрессе российских школьников. Причем важно обратить внимание, что исследование ОЭСР применительно к России проводилось в 42 регионах, то есть оно репрезентативно.

Немалую роль в повышении уровня финансовой грамотности наших школьников сыграли мероприятия минфина. К следующему году число подготовленных педагогов, получивших сертификаты методических центров на обучение школьников, достигнет 30 тысяч по стране, включая учителей сельских школ. Это в два раза больше, чем в начале этого года. Правда, сюда входит часть тех преподавателей, которые пройдут повышение квалификации заново.

Родители могут проверить сертификаты на подлинность? Где гарантия, что тот, кто учит ребенка, сам разбирается в предмете?

Андрей Бокарев: Конечно, сертификат можно проверить. Все преподаватели, кто официально проходит эти курсы обучения, получают сертификат установленного образца, который подтверждает, что они прослушали определенный курс. Кроме того, существует система тестирования оценки знания, поэтому ситуация, когда на выходе будет стоять галочка за участие и присутствие, исключена. Только в случае успешной сдачи теста педагог получает сертификат.

Как обучить ребенка финансовой грамоте

Бокарев: Начните включать ребенка в обсуждение семейных вопросов в части финансов, спрашивать его мнение. К сожалению, более чем 70 процентов российских семей, имеющих детей до 16 лет, о финансах с детьми вообще не говорят. Безусловно, это не значит, что мы должны детально, до малейших подробностей обсуждать с детьми бюджет семьи, но они должны быть причастны к этой теме, понимать, что у них тоже есть право голоса и они могут высказать пожелания. Это позволит им лучше понимать объем семейного бюджета, уровень доходов, что на данном этапе семья себе может позволить, а что — нет. В этом случае снижается риск, что ребенок будет просить от родителей больше, чем они могут себе позволить.

Все-таки стоит предоставить ребенку возможность принимать самостоятельные решения по распоряжению деньгами. Пусть это будут небольшие суммы — карманные деньги, которые выдают на завтраки или еще какие-то цели, но у него должна быть возможность самому попытаться принять финансовое решение. Всегда можно и нужно иметь возможность помочь советом, но если ребенок будет понимать, что он сам выбрал игрушку или книгу, то через такие шаги начнет воспитывать в себе соответствующее отношение к деньгам. Можно вместе спланировать покупку, потом проанализировать ее с ребенком, ответив на вопросы: «насколько тебе это было нужно», «какие задачи ты решил, купив эту вещь», «действительно ли это то, что ты хотел». Если у ребенка проявляется интерес к финансам, то его лучше поддерживать, чтобы дать возможность узнать что-то новое.

Сейчас, с учетом тех продуктов, которые созданы в рамках проекта минфина, с учетом того, что большинство из них в открытом доступе, можно просто дать ребенку что-то прочитать, посмотреть образовательные мультфильмы и так далее. И самое главное — надо начинать с себя. Подавайте собственному ребенку пример путем ответственного финансового поведения. Если он будет видеть, что родители уделяют этому аспекту внимание, обсуждают в семье бюджет, принимают взвешенные решения и так далее, то, естественно, ребенок будет воспринимать это как пример для подражания, и такая модель поведения будет постепенно формироваться и у него.

Анонс

C 9 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, в ее рамках запланировано более 30 тысяч мероприятий, в которых могут принять участие все желающие, в том числе взрослые. Узнать, где они пройдут в вашем регионе, можно на сайте вашифинансы.рф.