Дошкольники из образовательного комплекса №1236 приняли участие в соревнованиях «Школа мяча»

Межрайонный этап соревнований дошкольников «Школа мяча» состоялся недавно в СВАО. Участие в нем приняла сборная команда дошкольников из образовательного комплекса № 1236.

— Соревнования «Школа мяча» проводятся среди образовательных организаций Департамента образования города Москвы с целью повышения уровня владения мячом при использовании различных элементов баскетбола.

Юные спортсмены соревновались в ловкости, быстроте и умении владеть мячом, — сообщили в администрации школы.

Отмечается, что участие в соревнованиях приняли дошкольники из учебных корпусов № 2149 и № 832. (то)