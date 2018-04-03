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На Новоостаповской прошли командные соревнования по компьютерной деловой игре
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На Новоостаповской прошли командные соревнования по компьютерной деловой игре 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре «ЭКО» на Новоостаповской улице прошли командные соревнования для учащихся 11-х классов и студентов колледжей Московского конкурса по компьютерной деловой игре «Бизнес-курс: Максимум», разработанной сотрудниками МГУ имени Ломоносова.
— Конкурс проводится в рамках Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012–2018 годы» подпрограммы «Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012–2018 годы».
В конкурсе приняли участие следующие образовательные организации города Москвы: ФК № 35, ТСиТ № 29, КАТ № 9, ЦПиРБ КП № 11, школы № 1269, № 538 и другие, — рассказали в администрации центра.
Критериями при определении победителей стали конечный рейтинг участников, умение комплексного использования виртуальных ресурсов и экономические результаты управленческих решений. (вт)
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