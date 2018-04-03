В Севастополе чиновники намеренно переплатили почти 10 млн рублей при закупке учебников, пособий и оборудования для школ

Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении начальника и замглавы управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города, которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов (ч.1 ст.285 УК РФ).

По данным следствия, эти должностные лица создали преимущественные условия для одной из фирм, представив ей информацию о перечне закупаемых товаров в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Севастополе на 2017-2020 годы», сообщает

Затем чиновники получили документацию компании о закупке, на основании которой на сайте Национальной электронной площадки было размещено извещение о торгах на поставку шкафов для хранения реактивов для кабинетов химии школ и программно-технических комплексов учителей физики и химии.

Как сообщается на сайте управления

СК по Севастополю, чиновники нарушили требований Федерального закона N44-Ф3 о создании равных условий для всех участников госзакупок и создали привилегированные условия для компания «Дрофа — новая школа», входящей в корпорацию «Российский учебник».

Из-за завышения стоимости закупленных товаров бюджету Севастополя был нанесен ущерб почти в 10 млн рублей. «Указанные действия повлекли нарушение требований законодательства о создании равных условий для всех участников государственных закупок… Вследствие завышения среднерыночной стоимости закупленных товаров бюджету города причинен ущерб на сумму свыше 9,3 млн рублей», — заявила пресс-служба СК по Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления.

Как указывается на сайте

"ГосЗатраты"

Комитета гражданских инициатив , компания «Дрофа — новая школа» заключила в Севастополе несколько госконтрактов на общую сумму более 170 млн рублей.

Среди поставок — оборудование для сенсорной комнаты (на 2,8 млн рублей), комплекты для творчества и учебно-наглядные пособия (на 2,3 млн рублей), программно-технический комплекс для учителей начальной школы (2,3 млн рублей), учебное оборудование для кабинетов физики и химии (на 125 млн рублей), программно-технические комплексы для этих же кабинетов (на 25,3 млн рублей), шкафы обычные и огнеупорные для хранения реактивов (на 13 млн рублей).

Компания

"Дрофа — новая школа"

— российский поставщик учебного оборудования для образовательных учреждений. Она входит в Объединенную издательскую группу «Дрофа-Вентата», которая с мая 2017 года была преобразована в корпорацию «Российский учебник». В ее состав кроме «Дрофа — новая школа» входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», образовательная платформа Lecta — все они контролируются холдингом «Эксмо».